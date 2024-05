Festival di Cannes 2024 | tutti i look casual delle star

“Sul set non ho parlato con nessuno per mesi”. Benvenuti al l’inferno . Trattasi del set di Furiosa : A Mad Max story, il film che ha aperto il Festival di Cannes 2024 , e le parole sono della protagonista Anya Taylor-Joy . “Non sono mai stata così sola ...

La Croisette si riempie di attori, attrici e registi, ma tutti, per una volta, devono accettare il fatto di essere messi in ombra dalla top model con quell'abito Chanel vintage del 1996 che aveva già indossato alla presentazione della collezione ...

Weekend al cinema, in sala Minervini e Casta - Weekend al cinema, in sala Minervini e Casta - (di Giorgio Gosetti) Nonostante l'attenzione dei mass media concentrata sul festival di cannes sono molti i titoli che approdano questa settimana nelle sale. Purtroppo ben 5 film hanno fatto la loro ...

Furiosa - Recensione: l'apice dell'epica contemporanea - Cannes 2024 - Furiosa - Recensione: l'apice dell'epica contemporanea - cannes 2024 - In attesa di vederla al cinema come protagonista di Furiosa, ecco alcune cose che probabilmente non sapete su Anya Taylor-Joy Anya Taylor-Joy è la protagonista di Furiosa, il film più atteso del festi ...

Cannes 77 – Maria e la dura accusa contro Bernardo Bartolucci e il suo Ultimo Tango a Parigi - cannes 77 – Maria e la dura accusa contro Bernardo Bartolucci e il suo Ultimo Tango a Parigi - In occasione del Festival di cannes 2024, uno dei titoli che ha attirato l’attenzione sin dalla sua anteprima è Maria, il film di Jessica Palud che rivisita la vita tumultuosa di Maria Schneider.