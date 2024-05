LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | Alaphilippe e Maestri davant - più di trenta corridori all’inseguimento

(Di giovedì 16 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL15.02 Questi novehanno un ritardo di 1’40” nei confronti di. 14.59 Il primo gruppodi Alpahilippe eè composto da Narvaez, Hermans, Scaroni, Valgren, Smith, Thomas, Clarke, Leemereize e Trentin. 14.57 Scaroni, lasciato da solo da Costiou, è stato ripreso dal gruppo inseguitore. 14.55 Il vantaggio degli inseguitori nei confronti del gruppo aumenta e Hirt sarebbe in questo momento secondo in classifica generale a circa 2’30” da Pogacar. Pozzovivo sarebbe sesto. 14.53 Sfortunato Costiou che ha un problema al cambio e quindi non può proseguire la sua marcia insieme a Scaroni. Dovrà cambiare ...

14.11 Aumenta sempre di più il margine di questa coppia che sembra collaborare egregiamente anche in discesa. 14.08 Alaphilippe sembrava si stesse rialzando, invece ...

14.37 In testa al gruppo ora si è messa la Bahrain-Victorious di Antonio Tiberi, fiutando il pericolo di questa fuga. 14.34 Questo il passaggio al GPM di Osimo: 1 ...

14.45 Nuova accelerazione tra gli inseguitori: è partito Christian Scaroni che sembra avere una buona gamba. Distacco rispetto ad Alaphilippe e Maestri sceso a ...

Giro d'Italia 2024, oggi dodicesima tappa: orario, dove vederla in tv - Il giro d'Italia 2024 affronta oggi la tappa numero 12, Martinsicuro-Fano di 193 km. La frazione di oggi, in diretta tv e streaming, porta il gruppo dall'Abruzzo alle Marche con un percorso insidioso ...

Diretta Giro d'Italia 2024, la 12a tappa Martinsicuro-Fano: percorso insidioso, attenzione Pogacar - Buongiorno e benvenuti alla nostra consueta diretta da Virgilio Sport. La 12a tappa Martinsicuro-Fano porterà la carovana del giro dall'Abruzzo alle Marche. La frazione odierna potrebbe andare a ...

Tributo della Carnia al Giro d'Italia: in bici alle sorgenti del Piave e il murale a Cainero - Sabato a Forni Avoltri la pedalata "Together for Sappada". A Treppo Ligosullo l'omaggio della comunità al patron ...