Un tumore porta via Giuseppe a 42 anni | l’appello per i figli

(Di giovedì 16 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa comunità di Avella si stringe in ricordo diMontanile, giovane papà di 42scomparso a causa di un. Al via una raccolta fondi per la famiglia È grande la commozione per la scomparsa diMontanile il 42enne di Avella, consulente informatico presso Accenture Technology Solution a Napoli, che dalottava contro un. “A 36gli era stato diagnosticato unal colon, poi al retto, e dopo 6di combattimento il fegato non ha più retto” racconta la moglie Rossella.era papà di duepiccoli. La tragica notizia ha scosso la comunità di Avella che si è stretta intorno alla famiglia. Da pochi giorni, inoltre, gli ...

Passione tintarella Dermatologi, ‘meglio di no, driver principale tumori pelle’ - Passione tintarella Dermatologi, ‘meglio di no, driver principale tumori pelle’ - (Adnkronos) – L’esposizione intenzionale e imprudente alle radiazioni solari o alle fonti artificiali di radiazioni Uv per abbronzarsi “è un comportamento malsano e dovrebbe essere evitato. È il ‘driv ...

Misericordia all’avanguardia: "Nuovo salto in avanti nei servizi" - Misericordia all’avanguardia: "Nuovo salto in avanti nei servizi" - Al poliambulatorio San giuseppe ecco la colonscopia robotica: "In Italia soltanto cinque cliniche private". Rizzo, amministratore delegato: "Introdurre questa tecnologia innovativa si riempie di orgog ...

Su Rai3 il documentario ‘Solo per amore’. A 30 anni dall’omicidio di camorra “non avete ucciso don Diana, lo avete moltiplicato” - Su Rai3 il documentario ‘Solo per amore’. A 30 anni dall’omicidio di camorra “non avete ucciso don Diana, lo avete moltiplicato” - Diciannove marzo 1994, Casal di Principe, ore 7:20 del mattino. La chiesa di San Nicola è insolitamente affollata. Le panche della parrocchia sono occupate da decine di persone raccolte in preghiera.