Sul tema le attiviste Sarah Malnerich e Francesca Fiore - altrimenti note come Mammadimerd - hanno parecchia esperienza | da an -i, or -ai, catalizzano le nostre frustrazioni di donne madri e le trasformano in invettive e satira sociale ma anche in petizioni e progetti di legge E ora? I loro consigli per un risveglio intimo e le prossime tappe della loro e nostra battaglia

(Di giovedì 16 maggio 2024) “Troppo spesso la rabbia di noiresta dentro e ci consuma: è arrivato il momento di dare voce allarabbia e di cambiare le cose”. È questo ildell’incontro con il duo, aliasa, al Festival WeWorld (dal 17 al 19 maggio, tre giorni di talk, foto, film, musica e performance su empowerment femminile e stereotipi di genere a BASE Milano). Dalla rabbia delle mamme, all, ripartiamo. Per capire in che direzione possiamo convogliare quest’energia che ci percorre e che può diventare risorsa produttiva. ...

You Can Live Forever di Sarah Watts e Mark Slutsky | Recensione - You Can Live Forever di sarah Watts e Mark Slutsky | Recensione - You Can Live Forever è un dramma canadese a tema LGBTQIA+ che mostra il conflitto da sempre esistito tra amore e fede religiosa.

AMICI 23 SERALE 2024, SEMIFINALE/ Diretta, finalisti e eliminato: chi in finale Sarah e Mida Colpo di scena - AMICI 23 SERALE 2024, SEMIFINALE/ Diretta, finalisti e eliminato: chi in finale sarah e Mida Colpo di scena - Eliminato semifinale serale Amici 2024, diretta puntata 4 maggio di Amici 23 e finalisti: chi sono Holden più sciolto conquista il pubblico ...

Amici 2024, la semifinale – Nessun eliminato, finale a sei tra i cantanti Sarah, Mida, Holden e Petit e i ballerini Dustin e Marisol - Amici 2024, la semifinale – Nessun eliminato, finale a sei tra i cantanti sarah, Mida, Holden e Petit e i ballerini Dustin e Marisol - Penultimo atto, eccezionalmente di domenica, per il Serale di Amici 2024 e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare minuto per minuto tutto ciò ch ...