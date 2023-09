Sabato De Sarno | il Successore di Alessandro Michele alla Guida di Gucci

(Di venerdì 22 settembre 2023) Il Debutto diDeDopo molta attesa, la prima collezionecurata daDeverrà rivelata oggi pomeriggio nella sede centrale del marchio, situata in via Mecenate. Prendendo il timone da, Deha l’arduo compito di portare avanti l’illustre eredità del marchio e iniziare un nuovo capitolo per la storica casa di moda fiorentina. Tabula rasa Un Nuovo Corso perA soli 40 anni, Deè pronto a lasciare il suo segno nel settore della moda, come dimostra la recente cancellazione di tutte le foto dal profilo Instagram di. Affiancato da un mentore di eccezione come Pierpaolo Piccioli, il designer ...

È stato costretto a cambiare location all’ultimo minuto a causa della doppia allerta meteo arancione prevista per oggi in Lombardia ma alla fine, ...

Mentre sono ancora freschi e in fase di rimuginìo i nostri pensieri sull'attesissima sfilata di debutto diDeper Gucci , un'altra intensa infornata di fashion show ci attende per ...Subito dopo pranzo, tutto si è fermato per ammirare l'attesissimo show di Gucci , con il debutto diDe. Verso sera è stato poi il turno di Versace che ha fatto sfilare, tra le altre, la ...

La sfilata di Gucci alla Milano Fashion Week 2023: il debutto di Sabato De Sarno. Le foto e il video Corriere della Sera

La sfilata Gucci Primavera Estate 2024 di Sabato De Sarno Elle

Sfilata di cui si è parlato nella penultima giornata della Fashion Week di Milano: Dolce&Gabbana. Un po' per la carica di eros in formato autoreggenti e trasparenze in passerella, un po' per un ritard ...L'attrice è arrivata alla Fashion Week di Milano per partecipare alla sfilata di Gucci, che ha segnato il debutto del nuovo Direttore Creativo, Sabato De Sarno, scelto per sostituire l'ex designer ...