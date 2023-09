La patente da rifare e il clickbait da sanzionare

Leggi su butac

(Di venerdì 22 settembre 2023) Su Google News e tra i contenuti suggeriti da social network come Meta stanno spuntando come funghi siti che parlano di automobili – siti a volte nuovi, a volte vecchi ma in cerca di nuovi lettori. Siti di scarsissima qualità che hanno scelto la via della fuffa per raccogliere più click e visualizzazioni. Qualche giorno fa parlavamo delle rotonde e rotatorie che cambiavano regole sulle precedenze. Ora è il turno dellae dell’esame daal rinnovo decennale. In più di un lettore, nelle scorse ore, ci ha segnalato articoli con titoli come questo pubblicato sul sito autoruote4X4.com: Patenti: esame a ogni rinnovo, tra pochi mesi scatta l’obbligo! Sei tra le prime vittime della nuova legge? Il sito curiosamente fa parte dello stesso gruppo editoriale di cui faceva parte l’altro articolo sulle rotatorie, Magellano Tech Solutions di Roma. Non è ...