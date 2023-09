Venezia 80 | Holly | recensione | l’opera quinta della regista Fien Troch non detona mai

Leggi su spettacolo.eu

(Di giovedì 7 settembre 2023) Daladi: un film che parte da un interessante spunto narrativo e tematico, ma che non trova mai il proprio baricentro né una scintilla che lo facciare Arriva in concorso a80, come unico rappresentante dei cinema olandese e belga,qui al suo quinto lungometraggio. Una pellicola dallo spunto tematico e narrativo in realtà piuttosto interessanti, ma che fatica tantissimo a trovare una chiave di racconto convincente perché sprovvista di un baricentro che le dia appoggio, perdendo il focusstoria senza riuscire a farla esplodere come ...