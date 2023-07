Senza Crimea guerra ad oltranza | Zelensky avvisa l' Occidente

(Di lunedì 3 luglio 2023) La fine dellaè più lontana di quanto si pensi. A gelare gli animi sul conflitto tra Russia e Ucraina ci ha pensato Volodymyr, che ha parlato degli obiettivi di Kiev in un'intervista alla Cnn, che andrà in onda integralmente mercoledì: “Se esiste uno scenario in cui possa esserci la pacela riconquista della? Non possiamo immaginare l'Ucrainala. E dal momento che laè sotto occupazione russa, significa solo una cosa, lanon è ancora finita.non sarà vittoria”.si è espresso anche sul tentato colpo di stato in Russia: “La risposta di Vladimir Putin alla ribellione armata del Gruppo Wagner è stata debole, il ...

'Non possiamo immaginare l'Ucrainala. E mentre laresta sotto l'occupazione russa, significa solo una cosa: la guerra non è ancora finita', ha detto Zelensky intervistato ieri a ...Kiev, 3 lug. - "Non possiamo immaginare l'Ucrainala. E dal momento che laè sotto occupazione russa, significa solo una cosa: la guerra non è ancora finita". Lo ha affermato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un'...In un'intervista alla Cnn il leader ucraino ha anche lanciato un monito: "Non possiamo immaginare l'Ucrainala. E mentre laresta sotto l'occupazione russa, significa solo una ...

Guerra Ucraina Russia, news. Zelensky: "Guerra non finirà finché Crimea occupata". LIVE Sky Tg24

La fine della guerra è più lontana di quanto si pensi. A gelare gli animi sul conflitto tra Russia e Ucraina ci ha pensato Volodymyr ...Kiev, 3 lug. (Adnkronos/Europa Press) - 'Non possiamo immaginare l'Ucraina senza la Crimea. E dal momento che la Crimea è sotto occupazione ...