Forza Italia dà il via al nuovo tesseramento | gazebi informativi verso le comunali

(Di martedì 20 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino si prepara a vivere un fine settimana all’insegna dell’attivismo politico, con la campagna diperche si terrà sabato 24 e domenica 25 in Corso Vittorio Emanuele. L’evento rappresenta un’opportunità per i cittadini avellinesi che desiderano unirsi al partito di centrodestra e contribuire attivamente al suo progetto politico. La campagna diè un momento fondamentale per ogni partito politico, in quanto rappresenta l’occasione per coinvolgere nuovi membri e consolidare il sostegno dei sostenitori esistenti.punta a implementare la presenza del partito sul territorio e, intanto, si studia l’assetto della lista. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Quale ruolo avrà Marta Fascina all'interno didopo la morte di Silvio Berlusconi Se lo chiedono in tanti, ma non è ancora il tempo delle risposte, dato che il dolore per la perdita del Cavaliere è molto forte. Intervistato da Il ...Leggi anche Berlusconi, l'omelia di Delpini non è stata solo un inno alla nostra vita ma l'inno a Dio per la vita che ci ha dato, Tajani e Ronzulli si impegnano per il rilancio, nel nome ...'Uno statista' . Così Matteo Renzi ha definito, nell'intervento in Senato per commemorare Silvio Berlusconi , l'ex leader di. Renzi ha ricevuto gli applausi di tutto il centrodestra per le parole spese in onore dell'ex presidente del Consiglio. 'È possibile avere un giudizio condiviso sulla figura di Berlusconi...

Silvio Berlusconi, il Senato ricorda il leader di Forza Italia | La Russa:"Non c'è più ma c'è più di prima" TGCOM

Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Usa il pulsante “Accetta” per acconsentire. Chiudi questa informativa per ...Forza Italia, al contrario, continua a porsi in modo chiaro ed inequivocabile come esperienza politica moderata, aperta al dialogo e pronta ad accogliere, come fatto nei mesi scorsi, quanti si ...