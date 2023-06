Domani l’autopsia sul corpo di Giulia | l’esame chiarirà se è stata avvelenata

(Di giovedì 8 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ prevista per domattina all’istituto di medicina legale a MilanodiTramontano, la 29enne incinta di 7 mesi uccisa dal compagno Alessandro Impagnatiello nel loro appartamento a Senago (Milano).autoptico dovrà chiarire alcuni aspetti ancora nebulosi e mettere alcuni punti fermi sulla dinamica dell’omicidio. Innanzitutto servirà a stabilire la causa esatta del decesso, il numero delle coltellate inferte (Impagnatiello ha parlato di 3 fendenti), la posizione delle ferite, se l’uomo l’ha colpita al ventre (raggiungendo così anche il feto) e se la donna era ancora in vita mentre il suo assassino tentava di dar fuoco al. E anche se asia stato somministrato del veleno per topi, che è stato trovato nello zaino di Alessandro. L'articolo ...

Sarà conferito'incarico dalla Procura di Roma per svolgeresul corpo della bimba di 14 mesi morta ieri dopo essere stata dimenticata dal padre nel sedile posteriore dell'auto alla Cecchignola.'...'uomo, 45 anni carabiniere, è indagato per abbandono di minori.È previsto peril conferimento dell'incarico, da parte della Procura, per effettuaresulla bambina di 14 mesi trovata morta ieri nel sedile posteriore di un'auto in zona Cecchignola,...