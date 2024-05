Internazionali d’Italia - Djokovic supera Moutet e va al terzo turno Esce Ruud

(Di venerdì 10 maggio 2024) (Adnkronos) – Novaksi qualifica per ildeglid'Italia di tennis. Il campione serbo ha avuto la meglio, senza troppa sofferenza, sul francese Corentin, numero 83 del mondo, in due set con il punteggio di 6-3, 6-1 in un'ora 25 minuti.a sorpresa al secondoCaspereliminato L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

ATP Roma, Casper Ruud eliminato a sorpresa, Djokovic e Zverev sul velluto - ATP Roma, Casper Ruud eliminato a sorpresa, djokovic e Zverev sul velluto - Giornata in cui sono iniziati i primi turni del tabellone maschile degli internazionali BNL d'Italia: alcuni carichi da novanta sono entrati in scena, tra ...

Internazionali, borraccia in testa a Djokovic: il video dell'incidente - internazionali, borraccia in testa a djokovic: il video dell'incidente - Incidente a fine partita per Novak djokovic. Il tennista serbo, mentre stava firmando gli autografi ad alcuni tifosi, è stato colpito - come si vede nel video – dalla borraccia fuoriuscita dallo zaino ...

Il campione serbo stava firmando autografi all'uscita dal match e gli è arrivata in testa, dall'alto, una borraccia - Il campione serbo stava firmando autografi all'uscita dal match e gli è arrivata in testa, dall'alto, una borraccia - Il campione serbo stava firmando autografi all'uscita dal match e gli è arrivata in testa, dall'alto, una borraccia ...