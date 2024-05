Joel Edgerton di Star Wars riflette sulla fallita audizione di Star-Lord | Il mondo è un posto migliore

Original Hulk Star Would "Absolutely" Return to Marvel - Original Hulk Star Would "Absolutely" Return to Marvel - Original Hulk movie star Jennifer Connelly is ready to get into the Marvel Cinematic Universe.

Joel Edgerton on Failing ‘Guardians of the Galaxy’ Audition: “The World Is a Much Better Place” - Joel edgerton on Failing ‘Guardians of the Galaxy’ Audition: “The World Is a Much Better Place” - In an upcoming episode of The Playlist’s Bingeworthy podcast, Joel edgerton revealed that he auditioned for the role of star-lord, which eventually went to Chris Pratt, in James Gunn’s Marvel ...

Guardiani della Galassia, Joel Edgerton sull'audizione per Star-Lord: "Non ho capito il tono del film" - Guardiani della Galassia, Joel edgerton sull'audizione per star-lord: "Non ho capito il tono del film" - Joel edgerton ha rivelato il motivo per cui non è riuscito a ottenere il ruolo di star-lord nel film Guardiani della Galassia diretto da James Gunn.