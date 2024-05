Raspadori fa emozionare tutti - il post social è fantastico | avete visto? – FOTO

(Di venerdì 10 maggio 2024) Giacomoha toccato il cuore dii tifosi azzurri e non solo con il suoche è? L’attenzione del Napoli è tutta focalizzata sul match di domani pomeriggio contro il Bologna. Gli azzurri sfideranno allo Stadio Maradona la squadra rivelazione di questa stagione. I Felsinei, guidati da Thiago Motta, sono ad un passo da una storica qualificazione alla prossima Champions League. Il percorso dei rossoblu non fa altro che alimentare i rimpianti per il Napoli e per i tifosi azzurri. La scorsa estate, infatti, nella lunga lista dei possibili sostituti di Luciano Spalletti c’era anche Thiago Motta. Aurelio De Laurentiis, infatti, avevanel tecnico italo-brasiliano le qualità giuste per ripartire subito dopo ...

Raspadori è diventato papà! E' nata Camilla - raspadori è diventato papà! E' nata Camilla - Oggi Giacomo raspadori è diventato papà. “In un istante sei diventata la gioia più grande della nostra vita”, con questo messaggio l'attaccante del Napoli e la sua Elisa annunciano sui social la nasci ...

Qui Napoli – Out Mario Rui, in dubbio Raspadori - Qui Napoli – Out Mario Rui, in dubbio raspadori - Il Napoli di Calzona ha svolto oggi la seduta di rifinitura alla vigilia del match di domani contro il Bologna al Maradona, con una defezione in difesa. Se in avanti non dovrebbero esserci problemi pe ...

Napoli senza pace, Calzona perde un titolare per il Bologna - Napoli senza pace, Calzona perde un titolare per il Bologna - Domani alle 18 appuntamento al Maradona per la sfida contro gli uomini di Thiago Motta: cattive notizie da Castel Volturno ...