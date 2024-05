Djokovic colpito alla testa da una borraccia agli Internazionali di tennis | come sta il campione serbo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2024) Roma, 10 maggio 2024 - Novakè stato accidentalmenteda unamentre stava firmando autografi dopo il successo con il punteggio di 6-3 6-1 sul francese Corentin Moutet all’esordiod’Italia. “Non si è trattato di un gesto volontario, ma di un incidente - fa sapere il sito degli-. Il ragazzo si è chinato per fargli fare un autografo e lagli è scivolata dallo zaino. Nole è stato portato in sala medica”. Ilha già lasciato il Foro Italico per tornare in albergo, le sue condizioni non destano preoccupazione. Notizia in aggiornamento