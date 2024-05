Arnaldi-Jarry in tv - orario ATP Roma 2024 | programm - dove veder -a, streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 10 maggio 2024) Matteoaffronterà Nicolasal secondo turno del Masters 1000 di. Il tennista italiano incrocerà il cileno sulla terra rossa della capitale e cercherà il colpaccio. Il 23enne ligure, numero 37 del ranking ATP, incrocerà il 28enne sudamericano, numero 24 al mondo. Ci sono due precedenti tra i due giocatori, entrambi vinti dal cileno: agli ottavi di finale a Pechino nel 2023, agli ottavi di finale ad Adelaide nel. L’appuntamento è per sabato 11 maggio, alle ore 11.00 alla Grand Stand Arena. Matteoha sconfitto il francese Harold Mayot all’esordio sulla terra rossa della capitale e ora cercherà di mettere in difficoltà il numero 21 del tabellone, che farà il proprio esordio nel torneo, dopo aver perso al debutto a Madrid contro Flavio Cobolli. In palio la qualificazione al ...