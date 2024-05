Bari-Brescia diretta | Sibilli per ora spedisce i biancorossi ai playout

(Di venerdì 10 maggio 2024), ora vale tutto. Ildeve vincere per arrivare ai, le rondinelle cercano tre punti per agguantare un miglior piazzamento playoff. Al San Nicola l'ultima spiaggia (e...

Bari-Brescia , ora vale tutto. Il Bari deve vincere per arrivare ai playout, le rondinelle cercano tre punti per agguantare un miglior piazzamento playoff. Al San Nicola l'ultima spiaggia (e...

All'intervallo Ascoli avanti con il Pisa (Botteghin) e spera nei playout: ma Bari e Ternana sono in vantaggio - All'intervallo Ascoli avanti con il Pisa (Botteghin) e spera nei playout: ma Bari e Ternana sono in vantaggio - ASCOLI «Il calcio per noi non è soltanto un fatto sportivo, è un fatto sociale, per questo faremo di tutto perché la bella favola continui». Queste erano le ...

