Le novità di macOS Sonoma che non ci saranno sui Mac con Intel | niente modalità Gioco

...durante la presentazione diSonoma, nuova versione che uscirà in autunno, non saranno disponibile per i computer Mac dotati di processore Intel. iOS 17 non arriverà su iPhone X. Alcune...Nel futuroSonoma (una prima versione beta è stata già distribuita agli sviluppatori), Apple ... Tutte ledalla WWDC 2023 in questa pagina del nostro sito: i singoli articoli sono raccolti ...... sugli aggiornamenti disponibili e su altre, e consente di accedere in modo sicuro al FRITZ!...o Ubuntu recandoci sul sito ufficiale di WireGuard . Ora dobbiamo abilitare WireGuard nell'...

macOS Sonoma ufficiale: tante le novità, come i widget utilizzabili ... Hardware Upgrade