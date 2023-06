Le coppe non parlano Italiano | la Fiorentina perde la seconda finale e fa male | il Bel Paese pure

Leggi su sportface

(Di mercoledì 7 giugno 2023)amarezza perin pochi giorni,amarezza per le italiane in pochi giorni. Lenon sorridono alla, che dopo aver perso ladi Coppa Italia cede in modo decisamente più amaro per come è andata in Conference League, uscendo comunque a testa alta e tra gli applausi, allo stesso modo dicono no al Bel, le cui speranze dopo stasera e dopo il ko della Roma in Europa League sono affidate sulle spalle dell’Inter, in grande spolvero, sì, ma che dovrà sfidare gli alieni del Manchester City, provando a non fare filotto di finali perse per l’Italia in quest’annata in cui abbiamo monopolizzato il calcio europeo. A Praga laviene beffata al 90?, e non è un modo di dire: era proprio quello il minuto ...