Addio all’amatissima della tv | l’annuncio choc dalla famiglia | “Ha avuto un ictus”

...paralizzato a seguito dell'incidente di parapendio poco dopo la scomparsa della sua... finito, e per farlo usa tutti gli strumenti possibili, dall'impegno sociale'attaccamento ai piaceri ...... ha dovuto direalla suacagnolina Margot . "Non volevi andare via, non volevi lasciarmi sola tu che mi hai amato con tanta passione. Hai lottato fino'ultimo attimo, stretta tra ...Grave lutto per Stefania Orlando: la conduttrice diceMargot, sua compagna di vita per 19 ...

È morta Margot, cagnolina di Stefania Orlando: Nessuno prenderà ... Fanpage.it