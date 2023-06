Da “dual use” al “dual think”

(Di martedì 6 giugno 2023) In queste ultime settimane mi sono imbattuto in una straordinaria quantità di opinioni, ricerche e studi sul tema del rapporto tra cybersecurity e intelligenza artificiale. E’ stato interessante notare come i pareri e le previsioni erano equamente suddivisi in due schieramenti opposti. Da un lato c’è chi sostiene che le IA saranno la soluzione definitiva ai problemi di sicurezza di dati e sistemi, dall’altro chi afferma che esse rappresenteranno una minaccia senza precedenti perché capaci di eseguire attacchi sempre più raffinati. Per quanto mi riguarda credo che non cambierà nulla, almeno nel breve periodo, perché da sempre la stragrande maggioranza delle tecnologie è soggetta al cosiddetto “use”: quello che puoi usare a fin di bene puoi parimenti usarlo per fare del male. A partire dal coltello di selce è sempre stato così, e non c’è una buona ...

Sviluppare azioni di supporto finalizzate a favorire la corretta gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche '' in una prospettiva di economia circolare. Al tempo stesso favorire la divulgazione scientifica sui RAEE per informare sull'importanza del loro corretto riciclo e recupero. Ha questo duplice ...Users with vision correction needs willZEISS Optical Inserts to ensure visual fidelity and eye ... These groundbreaking innovations are powered by Apple silicon in a unique- chip design. M2 ...... users can achieve final results suitable for commercial. Smoother Surfaces & Stable ...UV Wavelength Final Curing The UltraCraft Cure offersUV wavelength final curing for enhanced print ...

La modifica del Regolamento per il controllo all’esportazione dei ... www.ferrutensil.com

L'Esperto di Facile.it ha realizzato una guida completa all'uso dei dispositivi Dual e Triple SIM, contenente ogni informazione utile su questo tecnologia che consente di sfruttare al massimo le ...Il Gruppo è tra le 300 aziende e le oltre 70 Marine militari estere che partecipano all’ottava edizione del Salone internazionale sulle tecnologie marittime e dual use. Engineering, leader nella ...