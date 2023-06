Luca Percassi | “Martedì l’incontro con Gasperini | ci dovrà essere sintonia”

(Di lunedì 5 giugno 2023)a Sky Sport ha parlato della situazione legata a Gian Pieroe al suo futuro: “I festeggiamenti per l’Europa sono andati avanti fino a tardi. Domani ci incontreremo conCon il mister siamo sempre stati sinceri e credo che ci si debba confrontare, perché sette anni di unione sono tantissimi. Per questo è giusto fare il punto persicuri diine non aspettarsi poi cose diverse. Tutti noi siamo protagonisti per rendere grande l’Atalanta.ha un contratto, ma il nostro rapporto va al di là di ogni scadenza. Lo ascolteremo nella speranza di trovare un punto d’incontro”. Sull’Europa League: “È ciò che abbiamo ottenuto sul campo con passione, anche se la storia dell’Atalanta dice altro. Questo ...

, amministratore delegato dell'Atalanta, ai microfoni di Sky Sport ha parlato così del futuro di Gian Piero Gasperini: "Non ci siamo incontrati, sette anni di rapporto nel mondo del ..., amministratore delegato della Dea, ha fatto il punto ai microfoni di Sky Sport: "I festeggiamenti per l'Europa sono andati avanti fino a tardi e domani c'incontreremo con Gasperini - ...L'incontro avverrà In una delle sedi del gruppo, ma a quanto pare non a Zingonia dove lunedì 5 si sono però incontrati Antonio econ Steve Pagliuca (l'azionista di riferimento) e suo figlio Joseph (membro del CdA nerazzurro), ovviamente per definire le strategie . E l'altra sorpresa è un'intervista rilasciata nel ...

Atalanta, Percassi: "Dobbiamo confrontarci con Gasperini. Rapporto va al di là del contratto" TUTTO mercato WEB

BERGAMO - Il futuro di Gasperini sembra essere in dubbio. L'incontro tra il tecnico e i dirigenti dell'Atalanta (in programma oggi, dopo l'ultima giornata di campionato) è stato rimandato. L'ad del cl ...Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, ha parlato a Sky Sport affrontando vari temi, tra i quali il futuro di Gian Piero Gasperini: "Non ci siamo incontrati, sette anni ...