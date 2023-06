I Santi Francesi tornano sul palco per il tour estivo

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 5 giugno 2023) Dopo aver convinto i giudici di X Factor, ma soprattutto il pubblico, isono pronti di nuovo a un altro incontro con i fan. L’iconico duo hard-pop che si è fatto spazio nella nuova scena contemporanea tornerà nella dimensione dei live nel corso dell’estate, partecipando alle più importanti rassegne estive della penisola. Solo qualche settimana fa si è concluso il loro primonei club. Ilè ormai un luogo molto familiare per i, che nel corso della loro giovane carriera hanno sempre prediletto la dimensione dei live. Per questo, non hanno paura a tornarci sopra per portare nuova musica. Il gruppo musicale ha annunciato già le prime date dei concerti che andranno in scena quest’estate.in ...