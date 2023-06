Belén Rodriguez e Stefano De Martino | la festa scudetto del Napoli è un affare di famiglia

Il selfie , scattato da Belen, li ritrae felici e sorridenti prima dell'inizio della serata, alla quale ha partecipato anche il figlio della coppia, Santiago, grande tifoso del Napoli come ...... Chechu sempre attiva e propositiva durante il viaggio, atterrati a Napoli e poi macchina direzione paradiso', così è iniziato il viaggio verso Paestum per Ignazio Moser e Cecilia. I due, ...Del resto Emma, pochi giorni fa, in occasione della sua ospitata a Le Iene , si è mostrata sorridente in compagnia di Belen, la showgirl che ha sposato De Martino subito dopo la rottura con ...

Georgina Rodriguez sbarca a Cannes e non ce n’è per nessuna: l’abito con maxi spacco e scollatura Velvet Style