Giuntoli - Juve | causa al Napoli?

(Di venerdì 2 giugno 2023) Secondo l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport,, per accelerare l'arrivo in casaed aggirare la clausola contrattuale del, rinuncerebbe a degli emolumenti, soprattutto quelli dell'ultima stagione. Non dovesse bastare, sempre secondo la rosea, un pool di avvocati sarebbe pronto ad imbastire un'azione legale contro il"per giusta".

La Juventus guarda ovviamente al futuro e non potrebbe essere altrimenti visto che ormai, di fatto, questa stagione sta per terminare. Non sono arrivati i risultati sperati nel corso di questi ultimi ...Ribadita la fiducia a Max Allegri, è oggi Giovanni Manna a essere in prima linea al fianco di Francesco Calvo e Federico Cherubini mentre il tempo scorre sul fronte Cristiano: lanon ...NUOVO DS - ', per quello che ha fatto vedere a Napoli, sarebbe un bel rinforzo. Sicuramente è organizzato nella ricerca dei giocatori in giro per il mondo. Allaservirebbero 2 - 3 colpi ...

La Juventus è alla resa dei conti... in tasca. La perdita della Champions è un duro colpo per le casse bianconere che potrebbe sacrificare qualche big: Chiesa o Vlahovic su tutti ...Allegri non è ancora fuori dalla Juventus, nei prossimi giorni l’incontro con la società: accetta le condizioni o sarà rescissione Una sola partita e poi la stagione della Juventus sarà… Leggi ...