«Asap» | l’industria europea converge sulla difesa Modello vaccini

(Di venerdì 2 giugno 2023) L’(Act to Support Ammunition Production), la legge approvata ieri con procedura d’urgenza dall’europarlamento a sostegno della produzione di munizioni nella Ue, presentata dalla Commissione il 3 maggio scorso, ha first appeared on il manifesto.

...in tutto il mondo hanno votato a favore dei provvedimenti per'...a decidere su come rafforzare le capacità produttive dell'... Questo è, non un provvedimento emergenziale volto a inviare ......in tutto il mondo hanno votato a favore dei provvedimenti per'...a decidere su come rafforzare le capacità produttive dell'... Questo è, non un provvedimento emergenziale per inviare ...Andrea Puccio Pubblichiamo di seguito una nota di Rifondazione Comunista Il Parlamento europeo ha approvato oggi il regolamento, per sovvenzionaredi armi e la produzione di ...