Salute | Ordine psicologi | ' è ora di agire su nostra presenza nelle scuole'

(Di martedì 30 maggio 2023) Roma, 29 mag. (Adnkronos) - "Sulla necessità dello psicologo scolastico è l'ora di, non di riflettere. Il malessere dei ragazzi è sotto gli occhi di tutti. Abbiamo dati drammatici, non si può rinviare un intervento che è ormai diventato urgente". A dirlo all'Adnkronosè David...

...ministro dell'Ambiente ha persino affermato che l'inquinamento dell'aria non danneggia la. ... come tener le cose a posto, in, come evitare la plastica. È una battaglia che parte dal basso.A mostrarlo: L'Amministratore Delegato di Casa dellaS.p. A., MarcoFertonani, la Presidente ... Sul posto si sono recate le forze dell'ma della baby gang nessuna traccia, le indagini sono ..."Siamo stanchi - aggiungono - di dover commentare questi episodi drammatici alla stregua di notizie all'del giorno. Prevenzione e vigilanza sono state derubricate. Gli investimenti ine ...

Salute: Ordine psicologi, 'è ora di agire su nostra presenza nelle ... Tiscali Notizie

MOSTRE La cultura orientale a Torino con la mostra " Utamaro, Hokusai, Hiroshige" fino al 25 GIUGNO MOSTRE I Musei Reali ospitano al mostra "Vivere sull'acqua" fino al 31 OTTOBRE ...Incontro tra i rappresentanti degli ordini professionali delle 4 regioni del "cratere": Architetti, Ingegneri, Geometri, Agronomi e Periti.