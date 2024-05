MIP-C - la nuova malattia collegata al covid potenzialmente mortale

(Di martedì 14 maggio 2024) Un gruppo internazionale di ricercatori ha scoperto unaal. La MIP-C (autoimmunità MDA5 e polmonite interstiziale contemporanea con-19), questo il nome della, risulta essere affine a un’altra raraautoimmune, la dermatomiosite anti-MDA5 positiva, che solitamente viene diagnosticata a persone originarie dell’estremo oriente, si legga Cina e Giappone. Il numero anomalo di nuovi casi registrati in Regno Unito, nello Yorkshire per l’esattezza, ha spinto gli scienziati ad analizzare i dati clinici e a trarne le conclusioni dette in precedenza. MIP-C, laassociata alLo ...

Un team di ricerca internazionale ha scoperto una nuova malattia potenzialmente mortale che può emergere in chi è stato infettato dal coronavirus SARS-CoV-2, anche nei pazienti con Covid lieve o asintomatica. Cosa sappiamo sulla "autoimmunità MDA5 ...

Motocross e Enduro: tutte - Motocross e Enduro: tutte - Nella terza prova del Mondiale il vicentino della GasGas è riuscito a conquistare la prima vittoria in carriera nella E2 davanti allo spagnolo (che si è preso la rivincita nella seconda manche) e a Ho ...

Obesità, TikTok e whatsapp ‘alleati’ del medico per cura pazienti - Obesità, TikTok e whatsapp ‘alleati’ del medico per cura pazienti - (Adnkronos) – Dal body shaming alle fake news sulle cure. Sui social network viaggiano spesso i peggiori incubi e pericoli per le persone obese. Eppure TikTok e Whatsapp possono essere una vera e prop ...

Si tratta di una patologia emersa per la prima volta proprio durante la pandemia - Si tratta di una patologia emersa per la prima volta proprio durante la pandemia - Si chiama MIP-C ed è una malattia potenzialmente mortale legata all'infezione, anche lieve, da Covid-19: ecco i sintomi, che cos'è e come è stata scoperta.