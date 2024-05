Tajani contro il confronto Meloni-Schlein in Rai | Sistema europeo è proporzionale - serve par condicio con dibattito tra tutti i leader

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 14 maggio 2024) “Quando c’è una votazione con unelettorale maggioritario, come quello per la Camera e per il Senato, è giusto che si confrontino idelle due coalizioni. Si ricordino ad esempio i confronti televisivi che ebbe Berlusconi con Occhetto o con Prodi. Le europee invece sono una votazione con, dunque ogni partito corre da solo con il proprio simbolo. Pertanto non è detto che ogni forza politica si riconosca al 100% in quel che dice il partito più forte della sua coalizione. Penso dunque che sia giusto fare come in America, cioè untradelle forze politiche con un tempo determinato. La pardeve esserci“, così il ministro degli Esteri, nonchédi Forza Italia, Antonio ...