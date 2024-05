Studente bocciato - i genitori fanno ricors - ma il Consiglio di Stato dà torto | La bocciatura era legittima e motivata Occorre rispettare la valutazione degli insenanti

Il Ministro dell'Istruzione e Merito, Giuseppe Valditara , illustra in un'intervista a "Libero Quotidiano" i punti chiave della Riforma scolastica attualmente in discussione alla Camera. Il disegno di legge, già approvato dal Senato, punta a un ...

Con ricorso la ricorrente ha agito per l’annullamento dei provvedimenti con cui è stata disposta la non ammissione del proprio figlio alla classe successiva. Si denunciavano una serie di violazioni compiute dalla scuola, che il TAR ha respinto. ...

Università di Firenze, bocciato lo studentato diffuso: l’alternativa dell’online - Università di Firenze, bocciato lo studentato diffuso: l’alternativa dell’online - La proposta relativa allo “studentato diffuso” è stata recentemente presentata a Firenze, in risposta alla problematica degli alloggi per studenti che, seppure a livelli diversi, sembra affliggere ...

Una spiegazione per tutto - Una spiegazione per tutto - Abel (Adonyi-Walsh Gáspár), studente un po’ menefreghista ... illusioni e autocommiserazioni si convince d’essere stato bocciato per via della coccarda (era rimasta sulla giacca dopo che aveva ...

"Una spiegazione per tutto": nell'Ungheria di Orbán l'esame di maturità diventa un caso politico - "Una spiegazione per tutto": nell'Ungheria di Orbán l'esame di maturità diventa un caso politico - Un film esemplare di Gàbor Reisz vincitore del premio Orizzonti a Venezia, capace di condensare in una vicenda apparentemente irrilevante le dinamiche ...