(Di martedì 14 maggio 2024) Dopo Soldado e Senza Rimorso, il cineastatorna a lavorare all’estero e lo farà dirigendo l’attore premio Oscarinterpreterà e coprodurrà ild’azione Sugar Bandits, su dei vigilanti a Boston che combattono il traffico di droga. Saràancora in trasferta americana, dopo Soldado e Senza rimorso, a sedersi dietro alla macchina da presa. Ottime notizie quindi per il regista reduce dall’apprezzamento per il suo Adagio: tornerà negli States per dirigere un divo, in questo caso, che da interprete e coproduttore si occuperà delche racconta lo spaccio di droga a Boston. L’annuncio è stato dato prima ...

Will Smith sarà il protagonista di Sugar Bandits , un thriller d’azione ad alto budget diretto da Stefano Sollima tratto dal romanzo Devils in Exile di Chuck Hogan. Lo scrittore firmerà anche la sceneggiatura del film, le cui riprese dovrebbero ...

Will Smith e Stefano Sollima insieme per un nuovo action thriller - will smith e Stefano Sollima insieme per un nuovo action thriller - Dopo Soldado e Senza Rimorso, il cineasta Stefano Sollima torna a lavorare all'estero e lo farà dirigendo l'attore premio Oscar will smith.

I Bad Boys non riescono ad aprire i barattoli, per fortuna c’è Khaby Lame con loro [VIDEO] - I Bad Boys non riescono ad aprire i barattoli, per fortuna c’è Khaby Lame con loro [VIDEO] - Il nostro Khaby Lame è protagonista di un divertentissimo sketch con i Bad Boys - cioè will smith e Martin Lawrence, tra poco in arrivo ...

Furti nelle abitazioni la sera di Santo Stefano: condannato a 6 anni - Furti nelle abitazioni la sera di Santo Stefano: condannato a 6 anni - Un quarantenne aveva colpito, in compagnia di un complice, nella Bassa Friulana approfittando delle festività natalizie ...