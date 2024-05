Vitor Roque-Inter - parla Xavi | Decideremo a stagione finita

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 14 maggio 2024)è uno dei nuovi nomi usciti per l’attacco dell’in vista della prossima. Il brasiliano non ha trovato molto spazio fin qui dal suo arrivo – per 40 milioni – al Barcellona e proprio di questo hato il tecnico blaugranaHernandez. NUOVO NOME – Talento brasiliano classe 2005,è un giocatore del Barcellona da gennaio 2024, quando è sbarcato in Spagna per una cifra pari a ben 40 milioni di euro. In Liga, per lui, sono arrivate 11 presenze con due gol. Numeri non propriamente esaltanti, che hanno portato addirittura are di una proposta del club blaugrana all’per la cessione del giocatore. Che andrebbe a rimpolpare il reparto offensivo dei nerazzurri in vista della ...