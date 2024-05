Atletica - mondiale stagionale sui 100 metri | arriva la rasoiata di un rediviv - 5 uomini sotto i 10

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 14 maggio 2024) Si erano un po’ perse le tracce di Kendal Williams. Lo statunitense balzò agli onori della cronaca vincendo i 100ai Mondiali Under 20 del 2014, quando corse in 10.21 (0,6 m/s di vento contrario a Eugene), ma dopo quella medaglia d’oro giovanile faticò a ingranare: scese per la prima voltai dieci secondi nel 2018 (9.99) e ritornòil muro soltanto nel 2022 (9.99 a Memphis), non trovando mai spazio nei grandi eventi internazionali con la maglia a stelle e strisce. A 28 anni e dopo dieci stagioni da quello squillo tra gli under 20, il nativo di Jacksonville sembra essere tornato. Kendal Williams ha infatti stampato un suggestivo 9.93 a Clermont (Florida, USA), sfruttando un vento davvero ai limiti del regolamento (2,0 m/s) per l’omologazione dei risultati a fini statistici. L’americano ha così eguagliato la miglior ...