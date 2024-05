Ucraina | gestore energetico - ‘decisi blackout di emergenza fino alle 24’

(Di martedì 14 maggio 2024) Kiev, 14 mag. (Adnkronos) – Sono state decise interruzioni d’dell’elettricità in tutte le regioni dell24. “Il motivo è la significativa carenza di elettricità nella rete a causa dei bombardamenti russi e l’aumento dei consumi dovuto al freddo”, ha scritto su Facebook l’operatorenazionale Ukrenergo. Domani iriguarderanno le industrie, conprogrammati per tutto il giorno. L'articolo CalcioWeb.

Nell'ambito degli aiuti militari che l' Ucraina continua a richiedere all'Occidente per affrontare l'offensiva russa, l'importanza delle munizioni non può essere certamente...

