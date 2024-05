Pugile debutta sul ring - un colpo lo uccide | tragedia nello sport

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 14 maggio 2024) Il mondo del pugilato è stato scosso da un tragico evento avvenuto ieri, domenica 12 maggio 2024, durante un incontro al Leisure Centre di Harrow. Sherifdeen Lawal, un giovanedi 29 anni originario di San Giovanni Lupatoto, è deceduto durante il suo debutto sul. Il Tragico Incontro Sherif, come era affettuosamente chiamato, affrontava il portoghese Malana Varela in un match di sei riprese nella categoria dei pesi medi. Dopo due riprese relativamente tranquille, una situazione drammatica si è verificata alla terza ripresa e poi aggravata nella quarta, quando Sherif ha subito undecisivo alla tempia. L’arbitro Lee Every ha immediatamente interrotto il conteggio iniziale, riconoscendo la gravità della situazione. I Soccorsi e la Tragica Conclusione Non appena è stato evidente che Lawal era in gravi condizioni, il ...