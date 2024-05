Dl Superbonus - ok emendamento governo

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 14 maggio 2024) 21.50 Via libera della commissione Finanze del Senato all'delal decreto,che è stato approvato con il voto favorevole di Italia Viva e l'astensione di Forza Italia Non ha partecipato al voto nemmeno il senatore Pietro Patton delle Autonomie. Semaforo verde dunque alla norma "spalma-crediti" che diluisce in 10 anni i crediti del 110%. In mattinata la commissione tornerà a riunirsi per votare il mandato al relatore. Nel pomeriggio approderà in Aula dove è probabile ricorso la voto di fiducia.