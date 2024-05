Mo | Idf - ‘alcuni ostaggi sono ancora a Rafa - faremo di tutto per loro rilascio’

Semaforo verde sulla tregua a Gaza. Hamas avrebbe infatti approvato la prima fase di un accordo per il rilascio degli ostaggi, in cambio di garanzie americane su un completo ritiro di Israele dalla Striscia in 124 giorni, a completamento delle tre ...

Hamas ha affermato che le frasi presidente Usa Joe Biden sugli ostaggi sono una "battuta di arresto" per i negoziati in corso. Ieri il capo della Casa Bianca aveva affermato che un cessate il fuoco ci sarebbe "domani" se Hamas liberasse gli ostaggi . ...

Mo: Idf, ‘alcuni ostaggi sono ancora a Rafah, faremo di tutto per loro rilascio’ - Mo: Idf, ‘alcuni ostaggi sono ancora a Rafah, faremo di tutto per loro rilascio’ - Tel Aviv, 14 mag. (Adnkronos) – Il portavoce dell’Idf, il contrammiraglio Daniel Hagari, ha dichiarato che “sono tornato dalla parte orientale di Rafah, dove ho incontrato i comandanti sul campo. Hann ...

Roma, rinviato lo sfratto di un’anziana col Parkinson. Asia Usb: “I più poveri ostaggio dell’Inps” - Roma, rinviato lo sfratto di un’anziana col Parkinson. Asia Usb: “I più poveri ostaggio dell’Inps” - Da mesi l’Inps intima alla donna, soggetto fragile e in attesa di essere regolarizzata, di lasciare il locale.

Gaza, nulla giustifica la carneficina. L’alternativa per l’ebraismo c’è e si chiama riconciliazione - Gaza, nulla giustifica la carneficina. L’alternativa per l’ebraismo c’è e si chiama riconciliazione - In Medio Oriente coloro, che con la memoria vanno indietro sulle orme della storia, ricordano un solo esempio paragonabile al massacro di Gaza, con i palestinesi cacciati da un angolo all’altro come ...