L’intervento è andato male Il vip colpito da un infarto sul treno - la folle corsa in ospedale Poi la notizia

(Di martedì 14 maggio 2024) Un noto influencer ha condiviso la sua recente vicenda disu Instagram, sottolineando il terrore vissuto e la fortuna di essere stato soccorso tempestivamente, salvandogli così la vita. L’incidente è avvenuto su undiretto a Parigi, dove la sua vita è stata messa in pericolo da un improvviso arresto cardiaco. “Su quelin partenza per Parigi sabato mattina il tempo si è fermato e la mia vita se n’è quasi andata in mezzo secondo a causa di un arresto cardiaco”, ha raccontato. Poi ha espresso profonda gratitudine verso coloro che si trovavano sullo stessoe che hanno prontamente iniziato le manovre di rianimazione cardiopolmonare, utilizzando anche un defibrillatore prima dell’arrivo dei paramedici. “Se sto postando queste foto è solo grazie alle persone che si trovavano sullo stesso ...

Il giovane, star dei social per le sue lezioni di inglese , si è sentito male mentre era in un treno a Parigi. Il commovente messaggio su Instagram

Salvato in extremis grazie a una manovra di primo soccorso esercitata da chi si trovava in viaggio con lui, il tiktoker ha lanciato un appello dal letto di ospedale. Secondo le stime, soltanto nel 58% dei casi chi assiste a un arresto cardiaco è in ...

Un infarto , il terrore e la fortuna di aver trovato qualcuno che gli ha salvatola vita. Questo il racconto del vip che su Instagram ha raccontato la sua terribile esperienza tra la vita e la morte. “Su quel treno in partenza per Parigi sabato ...

“L’operazione non è andata a buon fine” il giovanissimo influencer resta in ospedale dopo l’infarto - “L’operazione non è andata a buon fine” il giovanissimo influencer resta in ospedale dopo l’infarto - Davide Patron, celebre tik toker, si trovava sul treno diretto a Parigi quando è stato colpito da un infarto e da un arresto cardiaco.

Davide Patron ancora in ospedale dopo l'infarto: «L'operazione non è andata a buon fine, ci riprovano» - Davide Patron ancora in ospedale dopo l'infarto: «L'operazione non è andata a buon fine, ci riprovano» - «Su quel treno in partenza per Parigi il tempo si è fermato e la mia vita se n'è quasi andata in mezzo secondo a causa di un arresto cardiaco». Con queste parole Davide Patron, famoso tiktoker, ha ...

Il tiktoker Davide Patron, che ha rischiato la vita per un infarto su un treno: «Imparate tutti le manovre di primo soccorso» - Il tiktoker Davide Patron, che ha rischiato la vita per un infarto su un treno: «Imparate tutti le manovre di primo soccorso» - Salvato in extremis grazie a una manovra di primo soccorso esercitata da chi si trovava in viaggio con lui, il tiktoker ha lanciato un appello dal letto di ospedale. Secondo le stime, soltanto nel 58% ...