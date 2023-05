Annalisa si sposa | chi è Francesco Muglia

(Di domenica 28 maggio 2023), la cantante savonese che ha raggiunto il successo ad Amici, convolerà a nozze con il fidanzato. Parliamo del manager padovano, impegnato nel settore turistico. Ma scopriamo altre curiosità sul futuro sposo.Scarrone è pronta per le nozze. Dopo tanti rumors ecco che l’Albo Pretorio del Comune di Savona ha confermato ciò che in tanti speravano. La cantante si sposerà a Luglio e i fan non possono che essere in un turbinio di grandi emozioni per l’evento.. Crediti: Ansa – velvetgossipSin dal suo esordioè stata gelosissima della sua vita privata, e non si è mai occupata di confermare o smentire le indiscrezioni sulla sua vita sentimentale. Ma oggi sembra che non si sia molto da comprovare perché, le pubblicazioni di matrimonio affisse ...

siChi è il futuro marito Francesco Muglia Il matrimonio diA suscitare un certo clamore, le pubblicazioni esposte al Comune di Savona che la vedevano convolare a nozze con ...Non solo musica perche in queste ore è tornata a far parlare di sé in chiave personale con i rumors sul matrimonio... Bellissima e presto. Stiamo parlando della cantanteche dopo i rumors circolati nelle scorse settimane sul matrimonio che la riguarderebbe è uscita allo scoperto svelando tutto sulle nozze e anche sull'..., però, pensa anche al futuro e ha dichiarato che le piacerebbe mettere in musica anche una possibile gravidanza.

Annalisa sposa l'imprenditore Francesco Muglia: «Metterei in musica anche la gravidanza» ilmattino.it

La sua hit Mon Amour ha fatto e sta facendo ballare e cantare chiunque! Ma non solo, di recente la cantante Annalisa Scarrone – ai più nota come Annalisa – è finita al centro dell’attenzione mediatica ...Negli ultimi mesi la cantante Annalisa ha messo in atto una vera e propria rivoluzione di stile: i suoi ultimi look puntano su total black e dettagli sexy ...