Pozzuoli | un’altra notte ballerina

(Di sabato 27 maggio 2023) A partire dalle ore 1.09 diversi terremoti di lieve entità si sono prodotti nei Campi Flegrei. Tre scosse di magnitudo 1.2, 1.5 e 1.3 hanno rappresentato gli eventi sismici più significativi, con epicentri tra la Solfatara ed il Parco Urbano di. In totale gli eventi sono stati 14. LEGGI ANCHE: Premio Dicearchia 2023: Lia Il Blog di Giò.

... Associazione Teatranza Artedrama,AssociazioneItalia, ... Officine civiche Ciampino, Paese Reale,Ora, Progetto ......Download I precedenti L'anno scorso una circolare di... a scuola si sta in maniera decorosa", questoestratto dalla ... il liceo Majorana di, in Campania, in cuidocente avrebbe ...... i sensori dell'Osservatorio Vesuviano, hanno registratoevento sismico di magnitudo 1.2 della scala Ritcher, con epicentro localizzato a mare, nel golfo di. Il terremoto, preceduto da...