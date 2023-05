Speciale Ulisse su Rai1 il 25 maggio | Alberto Angela racconta “Un viaggio lungo una vita” del padre Piero

(Di giovedì 25 maggio 2023)ricorda ilnellosu. Stasera, 25, va in onda una puntatadedicata al grande giornalista, scomparso lo scorso anno all’età di 93 anni. “, un intellettuale che ha trasmesso conoscenza. Il suo lavoro si è sviluppato per 70 anni e, in questoarco di tempo, ha costruito un patrimonio di sapienza ancor oggi accessibile a tutti.ci ha consegnato anche per il futuro un patrimonio di cultura e di senso di responsabilità e gli siamo riconoscenti”, queste sono le parole che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Tale intervento verrà mostrato come ...

Sergio Mattarella ha ricordato Piero Angela, all'interno dellocheha realizzato in memoria del grande divulgatore. "Piero Angela, un intellettuale che ha trasmesso conoscenza. Il suo lavoro si è sviluppato per 70 anni e, in questo lungo arco di ...Ed è per questo che solo lui poteva "raccontarlo", guidando i telespettatori in "Un viaggio lungo una vita, lodi ", il piacere della scoperta" che Rai Cultura propone oggi alle 21.25 ...Stasera , 25 maggio, in prima serata su Rai 1, va in onda perIl Piacere della scoperta , loPiero Angela - Un viaggio lungo una vita , dedicato a Piero Angela condotto da suo figlio Alberto. Ecco le anticipazioni di quello che vedremo e il ...

Ulisse, il piacere della scoperta: ''Piero Angela - Un viaggio lungo ... Rai Storia

Va in onda stasera 25 maggio lo Speciale Ulisse su Rai1, con Alberto Angela che racconta il padre Piero Angela.Frances fa una scoperta inquietante: un armadio di Greta è pieno di borsette identiche a quella che aveva trovato. Speciale Ulisse Rai 1 - 21.30 Alberto Angela presenta lo speciale Un viaggio lungo ...