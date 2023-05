(Di mercoledì 24 maggio 2023) Un nuovo singolo in uscita, il rapporto con Maria De Filippi e Laura Pausini, e il suo lato dell’amore: «Ho avuto relazioni con donne che ho amato tanto. Ma arriva un momento in cui il cuore non ascolta più il cervello e sceglie»

...honorem in comunicazione pubblica allo stesso don Ciotti nonché a don Gino Rigoldi e a don... Nei quali gran parte delle attenzionistate indirizzate a ridefinire l'idea di legalità, ...Partner tecnici Casta Diva Group, GR Group eGuastoni oltre al Design Partner The Milaneser e il Park Developer and Supporter COIMA. Dice Francesca Colombo : "Il mistero condurrà a ...Scritti per la scuola di musica del brescianoCattaneo,prova della generosità del compositore nel realizzare pezzi "d'uso" anche per studenti alle prime armi; la raccolta risulta ...

Virginio: «Sono gay ma non chiamatelo coming out» Vanity Fair Italia

Virginio Simonelli, in arte solo Virginio ... Il giorno nella notte, Milleluci… quali sono state le luci e le ombre più significative fino a qui «La musica è stata la luce della mia vita, mi ha ...Appuntamento martedì 30 maggio a partire dalle 20,30. La serata sarà dedicata al ricordo, per sempre vivo nel cuore di ciascuno, delle studentesse Elena Giorsetti e Alice Olivero ...