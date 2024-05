(Di venerdì 10 maggio 2024)di: nei pacchi per i detenuti diritrovata. Il prete è accusato anche di aver introdotto in prigione due

Arrestato sacerdote di Genzano: portava droga e telefonini nel carcere di Velletri - arrestato sacerdote di genzano: portava droga e telefonini nel carcere di Velletri - Un sacerdote di genzano di 63 anni è stato arrestato con l'accusa di aver portato droga all'interno del carcere di Velletri. Il prete, Don Maurizio, famoso per la sua attività parrocchiale ...

