Ga Fi | approvato Bilancio 2023 e si espande in Abruzzo

Ha avuto luogo l’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci di Garanzia Fidi Scpa, che ha approvato il bilancio per l’anno 2023 , facendo registrare un utile di € 98.766, incrementato del 181% rispetto al 2022. “Un risultato – afferma Rosario Caputo, ...

Napoli. È stato approvato in assemblea dal socio unico Regione Campania il bilancio 2023 di AIR Campania S.p.A. e riconfermato Anthony Acconcia amministratore unico dell’azienda regionale di trasporto pubblico locale per il triennio 2024-2026. Pur ...

Gli azionisti di Snam riuniti in assemblea hanno approvato il bilancio e i dividendi relativi al 2023 con oltre il 99 per cento dei voti favorevoli sul 76,15 per cento del capitale presente. Il gruppo ha chiuso il periodo indicato con un utile ...