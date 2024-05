Perché l’accoltellamento del poliziotto a Milano non c’entra nulla con l’utilità dei Cpr - come dice Salvini

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 10 maggio 2024) "Mi sembra che sia un esempio di strumentalizzazione di politicizzazione di problemi che andrebbero affrontati in modo diverso": a dirlo a Fanpage.it è il professore Maurizio Ambrosini, in merito alle dichiarazioni del ministro Matteoche invita il centrosinistra a valutare l'importanza dei Centri per i rimpatri dopo i casi di cronaca che si sono verificati nella città di