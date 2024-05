Dall’Alto Adige alla Sicilia | il concorso nazionale per cori Nuove Voci per Guido al teatro Petrarca

(Di venerdì 10 maggio 2024) Torna per la quinta volta ilper”, un’occasione unica pergiovanili provenienti da diverse regioni italiane di esibirsi e confrontarsi nel suggestivo scenario deldi Arezzo. L’evento, in programma domenica 12 maggio dalle 10:30, vedrà la partecipazione diprovenienti, dToscana e d, pronti a proporre un ricco repertorio musicale che spazia attraverso epoche diverse. La giuria, composta da esperti di famae inter, sarà presieduta da Davide Benetti, rinomato direttore di coro e insegnante presso la scuola per ...

