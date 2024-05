Esposito | Spero Spalletti porti Politano agli Europei

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 10 maggio 2024) Carmine, allenatore e amico di, ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Goal. In onda su Radio Kiss Kiss ha parlato proprio dell’ex tecnico del Napoli e delle sue scelte facendo emergere anche un retroscena. Di seguito quanto dichiarato daalla radio partenopea.: “un manager a 360°” “Mi auguro che. So che l’altro giorno Luciano era a Bologna per vedere gli allenamenti del Bologna, l’ho sentito e credo sia stato a Bologna soprattutto per Calafiori. Luciano sa ciò che fa e se ha accettato la nazionale è perchè c’è un progetto importante. Lui è un manager a 360%, anche quando allenava il Napoli parlavamo spesso di altri calciatori ...