Frana a Cava Fornace - le analisi Arpat rassicurano Ma i Comuni chiedono ulteriori indagini

(Di venerdì 10 maggio 2024) Pietrasanta (Lucca), 10 maggio 2024 – "Non sono stati rilevati inquinanti che possano indicare danni o pericoli significativi”, lo evidenziano ledi, i cui risultati sono stati inviati aidi Montignoso (Massa Carrara) e Pietrasanta (Lucca), in seguito allo smottamento verificatosi il 6 maggio nella discarica di ex. Il campione analizzato era stato prelevato dai tecnicidal fosso era composto da percolato presumibilmente mescolato ad acque meteoriche provenienti da diverse parti del sito. Confrontando i risultati con gli standard relativi agli scarichi industriali in acque superficiali, si spiega, si è notato che i limiti sono stati rispettati, a eccezione del ferro, dell'alluminio e dei solidi sospesi. La presenza di questi elementi è ...

Frana in discarica: dalle analisi Arpat nessun pericolo - Frana in discarica: dalle analisi arpat nessun pericolo - ex cava Fornace, dal campione prelevato non sono stati rilevati inquinanti che possano indicare danni o pericoli significativi.

Arpat, nessun inquinante significativo per gli sversamenti da Cava Fornace - arpat, nessun inquinante significativo per gli sversamenti da Cava Fornace - Le Amministrazione di Montignoso e Pietrasanta hanno ricevuto la relazione delle analisi condotte dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (arpat) in seguito allo smottamento ...

Cava Fornace, il rapporto Arpat: "Non ci sono inquinanti pericolosi". Attese altre analisi - Cava Fornace, il rapporto arpat: "Non ci sono inquinanti pericolosi". Attese altre analisi - Le amministrazioni di Montignoso e Pietrasanta hanno ricevuto la relazione delle analisi condotte dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale ...