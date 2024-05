Euro 2024 | Meduza - OneRepublic e Leony presentano canzone ufficiale Fire VIDEO

La finale di Europa League 2023/ 2024 sarà tra Atalanta e Bayer Leverkusen . Il match si giocherà a Dublino, in Irlanda, mercoledì 22 maggio alle ore 21:00 e verrà trasmesso in diretta su Rai 1, Sky Sport Uno e su Dazn. I ragazzi di Gian Piero ...

Cultura, Bicchielli: "Investimento di 45 milioni di euro per la tutela del patrimonio in Campania" - Cultura, Bicchielli: "Investimento di 45 milioni di euro per la tutela del patrimonio in Campania" - Bicchielli: "Grazie a queste risorse, saranno finalmente realizzati interventi di lunga attesa, resi possibili dall'impegno e dalla determinazione del Ministro Sangiuliano" ...

Il gas chiude in calo a 30 euro al MWh al Ttf di Amsterdam - Il gas chiude in calo a 30 euro al MWh al Ttf di Amsterdam - Ha chiuso in forte calo il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam. I contratti future sul mese di giugno hanno ceduto il 2,71% a 30,03 euro al MWh. (ANSA) ...

Salute: Brown (Who European Office), “povertà sanitaria riguarda anche altri Paesi europei. Pensare a modelli di cura integrati” - Salute: Brown (Who european Office), “povertà sanitaria riguarda anche altri Paesi europei. Pensare a modelli di cura integrati” - “Il tema della povertà sanitaria non riguarda solo l’Italia ma anche i 53 Paesi della regione europea dell’Oms”. Ha esordito così, questo pomeriggio a Verona, Chris Brown, head Who european Office for ...