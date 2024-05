Onu - sì al primo passo per riconoscere la Palestina come membro dell’Assemblea Israele | Aprite le porte al nazismo

(Di venerdì 10 maggio 2024) L’Assemblea Generale dell’Onu ha approvato una risoluzione che riconosce laqualificata per diventarea pieno titolo delle Nazioni Unite, e raccomanda al Consiglio di Sicurezza di “riconsiderare favorevolmente la questione”. Il via libera del Consiglio di sicurezza (dove gli Usa il mese scorso hanno posto il veto) è condizione necessaria per un’eventuale approvazione piena. Il testo ha ottenuto 143 voti a favore, 9 contrari e 25 astensioni. Ad esprimersi contro sono stati Argentina, Repubblica Ceca, Ungheria, Stati Uniti, Papua Nuova Guinea, Micronesia, Nauru e, naturalmente,. L’Italia si è astenuta, cosìla Germania e la Gran Bretagna, Svezia e Svizzera. Subito prima del voto l’ambasciatore israeliano all’Onu Gilad Erdan ha detto “Avete aperto le Nazioni Unite ai ...

“Devo dire che non avevo intenzione di scrivere un rapporto sul genocidio prima della fine di dicembre. Infatti stavo già preparando un’altra relazione su un altro tema, avevo già raccolto molte informazioni su come i finanziamenti, sia privati che ...

“Devo dire che non avevo intenzione di scrivere un rapporto sul genocidio prima della fine di dicembre. Infatti stavo già preparando un’altra relazione su un altro tema, avevo già raccolto molte informazioni su come i finanziamenti, sia privati che ...

“Devo dire che non avevo intenzione di scrivere un rapporto sul genocidio prima della fine di dicembre. Infatti stavo già preparando un’altra relazione su un altro tema, avevo già raccolto molte informazioni su come i finanziamenti, sia privati che ...

L'Onu, ok a risoluzione su adesione Palestina: Italia tra gli astenuti. Gaza, tank e truppe di Israele circondano Rafah - L'Onu, ok a risoluzione su adesione palestina: Italia tra gli astenuti. Gaza, tank e truppe di Israele circondano Rafah - Vergognatevi», ha dichiarato l'ambasciatore, citato dal Guardian. L'Assemblea Generale dell'Onu ha approvato una risoluzione che riconosce la palestina come qualificata per diventare membro a pieno ...

Gaza goes to Hollywood. C'è l'ok a una risoluzione (simbolica) pro-Palestina, Israele passa l'Onu al tritacarte - Gaza goes to Hollywood. C'è l'ok a una risoluzione (simbolica) pro-palestina, Israele passa l'Onu al tritacarte - Il voto passa a larga maggioranza (9 contrari, fra cui gli Usa, l'Italia astenuta), chiede l'ammissione della palestina nelle Nazioni Unite, ma non vale senza ...

Yemen, oceanica manifestazione pro Palestina - Yemen, oceanica manifestazione pro palestina - A Sana'a, nello Yemen decine di migliaia di persone hanno partecipato all'evento con enormi stendardi con i colori palestinesi e yemeniti. Tanti manifestanti hanno portato con se armi come mitragliatr ...