Oscar - al via campagna da 500 milioni per celebrare la 100esima edizione

Orvieto: la campagna elettorale entra nel vivo. In quattro in corsa per la fascia tricolore - Orvieto: la campagna elettorale entra nel vivo. In quattro in corsa per la fascia tricolore - Per la corsa al Comune di Orvieto ora si fa sul serio. Con la presentazione delle liste dei candidati, la campagna elettorale per le elezioni amministrative entra nella fase più calda.

Festa della Mamma 2024: al via la campagna Mediaset con un nuovo spot dedicato alle mamme - Festa della Mamma 2024: al via la campagna Mediaset con un nuovo spot dedicato alle mamme - In occasione della Festa della Mamma 2024, Mediaset rivolge i suoi auguri a tutte le mamme con una campagna televisiva dedicata per l'occasione ...

Meloni-Schlein, confronto in tv per le Europee il 23 maggio a Porta a Porta - Meloni-Schlein, confronto in tv per le Europee il 23 maggio a Porta a Porta - L’annuncio in una nota congiunta dei rispettivi staff: il dibattito tra la premier e la segretaria del Pd si svolgerà nella trasmissione di Bruno Vespa ...